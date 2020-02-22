مصر | حبس تاجرين 4 أيام لحيازتهما 648 خرطوشة سجائر مهربة بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تاجرين 4 أيام لحيازتهما 648 خرطوشة سجائر مهربة بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم السبت، بحبس تاجرين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لتخزينهما كمية كبيرة من السجائر المهربة داخل مخزن بمحيط القسم.

البداية بورود معلومات لضباط مباحث إدارة رعاية الأحداث، بقيام عاملين بتخزين كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيا داخل مخزن في شارع البحر بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبالبحث وإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبطهما، وعثر بداخل المخزن على 648 خرطوشة سجائر، بإجمالي عدد 6480 علبة سجائر وجميعهم مهربة جمركيا ولا يجود أي مستندات لمصدرهم.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.