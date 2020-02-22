مصر | رئيس الوزراء: مصر تنشد تحقيق العدالة والتنمية لدول أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: مصر تنشد تحقيق العدالة والتنمية لدول أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف أن مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063".

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة أفريقيا، تحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول القارة السمراء.

وجاء ذلك في كلمته اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، و35 وفدًا من الدول الإفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين في القضاء الدستوري، ونحو 100 من القضاة أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.

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وأبدى رئيس الوزراء، ثقته في نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده في إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الإفريقية، وتستحقها القارة السمراء، منوها بأن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.



واستعرض "مدبولي"، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية إفريقية" كأحد المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجاه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الإفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتي انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.



ولفت رئيس الوزراء، إلى مختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الأفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول أفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.

