شكرا لقرائتكم خبر عن عالم آثار: لدينا 100 بقايا أهرامات في مصر لم يتكشف بعض مقابر صاحبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق توفيق، عالم الآثار الكيير، إن مسألة بناء الأهرامات الكبيرة في الجيزة ستظل غامضة ومحط اهتمام كبير من العلماء، حيث إن هذه الفترة لا يوجد فيها نقوش مكتوبة على برديات، وهو الأمر الذي يسمح بكثير من التكهنات.

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وأضاف توفيق، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، من تقديم قصواء الخلالي على «TeN»، أن كل تكنولوجيا جديدة ستظهر في عالم الآثار، سيكون للأهرامات أولوية عند العلماء لتطبيقها لمعرفة هذا السر العظيم، مشيرا إلى أن تقنية الميون، وهي عبارة عن أشعة لمعرفة الفراغات الموجودة بداخل الأهرامات، وهو ما كشف عنه العلماء أن الفراغ المكتشف داخل الأهرامات يمكن أن يحمل طائرة صغيرة.

وتابع عالم الآثار أن التقنيات الجديدة تعطينا بعض المؤشرات، لكنها في نفس الوقت لا يمكن أن تعطينا معلومات، مشيرا إلى أن الآثار المصرية دائما ما تكشف لنا عن أسرار طوال الوقت، وهو ما ظهر خلال السنوات الأخيرة، كاشفا عن حوالي 100 بقايا أهرامات في مصر لم يتكشف بعض مقابر صاحبها.