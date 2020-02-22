شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تستمع إلى ٧ شهود فى «حريق أنابيب بترول إيتاى البارود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور إلى ٧ من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن، والذين أنكروا اشتراك المتهمين في الجريمة. جاء ذلك خلال نظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمبنى محكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، والمستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، عضوي المحكمة، وسكرتارية حسنى عبد الحليم، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع والنيابة في القضية، التي تحمل رقم 1443 لسنة 2019، وتتم محاكمة 10 متهمين فيها، منهم 6 متهمين حضوريًا، وهم: «محمد .ر»، و«فتحى .ع»، و«محمد .ع»، و«محمد.ف»، و«أحمد.ت» و«أحمد.ر».

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