شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من علاء مبارك بعد حكم البراءة بـ«التلاعب في البورصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق علاء مبارك، السبت، على الحكم ببراءته وشقيقه جمال، و6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة»، حيث كتب على صفحته الرسمية على «تويتر»: «الحمد والشكر لله، نتوجه بالشكر للأستاذ فريد الديب، المحامى القدير، على المجهود الكبير الذي بذله مع الأسرة منذ ٢٠١١ بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التي تعرض لها إلا أنه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة، شكراً أستاذ فريد».

وقضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة علاء وجمال، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة»، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول لوفاته.