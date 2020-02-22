شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تحصيل 200 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل عن فترة عمله بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع تحصيل مستحقات ورثة المرحوم عبدالسلام على قوشة لدى كفيله، والتي بلغت 48 ألفا و809 ريالا سعوديا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوى العاملة، إلى أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات المرحوم عبدالسلام على قوشة، والتي كانت محتجزة لدى إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015.

وأضاف «سعد الدين» أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار المستشار العمالي أحمد محمد رجائي، إلى أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات ورثة المرحوم، التي كانت محتجزة منذ 5 سنوات لدي إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015، والتي بلغت 48 ألفا 809 ريالا سعوديا بما قيمته 202 ألف و577 جنيها مصريا تقريبا، وقد تم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر.