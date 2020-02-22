شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن أرقام هواتف تلقى شكاوى المتعاملين مع الشهر العقارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، السبت، عن تنفيذ إجراء جديد ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق، حيث أعلن عن تنفيذ قرار تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معها، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد لتلقى الشكاوى في المصلحة هاتفيًا.

وتم تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضون لها لدى معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، إذ تم تخصيص رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، وآخر لمكاتب الإسكندرية 01555887722، والثالث لمكاتب باقى الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.

وتم نشر تلك الأرقام على موقع وزارة العدل، كما سيوالى التنويه عنها بوسائل الإعلام المختلفة، ويأتي هذا الإجراء ضمن الحلول الموضوعة للتعامل مع شكاوى المواطنين خلال التعامل مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وعلى رأسها التكدس والازدحام.