شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: لم أعمل إلا ٣ شهور منذ توليت الهيئة الوطنية للصحافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه منذ تولي مهمته بالهيئة عمل على حصر كافة المشاكل المتعلقة بالصحافة والسعي لوضع خطة محددة الأهداف لحل تلك المشاكل، وأنه عرضها منذ شهر على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

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وأضاف جبر، خلال استضافته ببرنامج «المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة «TeN»، أنه انتظر وقتًا طويلاً للبدء في تنفيذ خطة إصلاح الصحافة نظرا لمرور الدولة بعدة أحداث، من بينها الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية وانتخابات نقابة الصحفيين وتعديل قانون الصحافة، قائلا:«هناك أحداث عطلتنا والهيئة لم تكن لها صلاحيات حتى تم تضمينها في القانون الجديد، بخلاف الحديث عن إلغاء الهيئات ثم العودة للتأكيد على بقائها وهذا استغرق الكثير من الوقت ما يعني أننا لم نعمل مدة ٣ شهور مكتملة».

وتابع: «توليت مهمتي في ٢٠١٧ لكن الهيئة ما اشتغلتش ٣ شهور على بعض ورغم ذلك جهزنا ملفا كاملا لأصول المؤسسات القومية وطرق استثمارها والاستفادة منها كما أطلقنا المنصات الإلكترونية الخاصة بهذه المؤسسات في إطار الخطة لحل مشكلات الصحافة».