شكرا لقرائتكم خبر عن رغم سوء الطقس.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى شادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحييت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر زكي، ميلاد الفنانة شادية بحفل فني كامل العدد، بمسرح سيد درويش بأوبرا الاسكندرية، مساء أمس الجمعة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

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وعلى الرغم من الطقس السيئ، توافد الجمهور على مسرح سيد درويش احتفالا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية، حيث تم عرض الفيلم التسجيلي «لؤلؤة الشرق» من إنتاج وزارة الثقافة، وتحدث عن المسيرة الفنية الطويلة للفنانة الراحلة، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور المؤرخ السينمائي محمد شوقي، الذي تحدث عن التاريخ الفني والإنساني للفنانة شادية منذ بدايتها وحتى وفاتها، حيث أدار الندوة الناقد السينمائي إسلام أحمد على، ثم قدمت الفنانة شمس إبراهيم فقرة فنية متميزة بمشاركة براعم كورال الأوبرا مريم زينة، وأحمد مدحت لمجموعة رائعة من أغاني الفنانة الراحلة.

واختتم الحفل بالأغنية الوطنية الخالدة «يا حبيبتي يا مصر»، والتي تفاعل معها جمهور الأوبرا بالتصفيق والغناء، وحرص جمهور أوبرا الاسكندرية على حضور هذه الاحتفالية رغم سوء الأحوال الجوية، حيث امتلأت جنبات المسرح بهم.

وجاء عودة وإدراج نادي السينما، ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا في الموسم الفني للعام الماضي، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيري خلال عرض نادي السينما خلال الموسم الفني الحالي والماضي، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.