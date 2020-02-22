شكرا لقرائتكم خبر عن «أصالة»: انفصالي عن طارق العريان أصابني بأزمة نفسية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الفنانة اصالة أنها كانت تعاني من أزمة نفسية، خلال الفترة التي شهدت إطلاق أغنية «شامخ». وأضافت «أصالة» خلال حوارها مع قناة «سكاي نيوز» أنها تلقت العلاج عن أطباء، وكانت في ظروف سيئة للغاية، مؤكدة أنها لم تكن بحالة مستقرة وهذه الأغنية كانت تعبر عن الحقيقة، وهذا جزء من شخصيتها.

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وقالت أصالة إنها تأثرت بشكل كبير بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، مؤكدة أنها كنت متعلقة به كثيرا، وكانت تحبه.

(نشر هذا الموضوع بالتعاون مع مركز تدريب المصري اليوم)