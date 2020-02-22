شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لمحاكمة المتهمين بـ«حريق أنابيب بترول إيتاي البارود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محكمة إيتاي البارود الجزئية إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء محمد عمار، مساعد مدير أمن البحيرة، استعدادًا للجلسة الرابعة من جلسات محاكمة المتهمين في قضية حريق خط أنابيب البترول بقرية الماسورة في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي راح ضحيته 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون.

تستمع الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمبنى محكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، والمستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، عضوي المحكمة، وسكرتارية حسني عبدالحليم، السبت، إلى مرافعة الدفاع والنيابة في القضية، التي تحمل رقم 1443 لسنة 2019، ويتم محاكمة 10 متهمين فيها، منهم 6 متهمين حضوريًا، وهم: «محمد. ر»، و«فتحي. ع»، و«محمد. ع»، و«محمد. ف»، و«أحمد. ت» و«أحمد. ر».