شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية إلى مستشفى جمال عبدالناصر «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى جمال عبدالناصر بنطاق حي وسط للتأكد من كفاءة عمل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، بحضور اللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

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يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية، خاصة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي بالإسكندرية.

وتفقد «الشريف» أقسام المستشفى المختلفة، واستفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم لتوفيرها في الحال، مؤكدًا تقديم جميع سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، خاصة التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين.

وأشار إلى أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى، لافتًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة، وفي أوقات مختلفة، بدون سابق إنذار لمسؤولي تلك المستشفيات، للتأكد من مستوى تقديم الخدمات الطبية وكفاءة العمل بها.