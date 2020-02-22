شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: حريصون على تحسين أوضاع المعلمين الأكفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم هو عنصر أساسي في عملية التطوير، وهناك أكثر من مليون و300 ألف معلم على مستوى مدارس مصر، مشددا على أن الوزارة تنظم دورات تدريبية مكثفة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مدار العام مع وجود «معلم الفصل» الذي يصعد مع الطلاب إلى الصف الرابع الابتدائي وفق العمل بالمنظومة الجديدة.

وأضاف «شوقي»، في حوار مع الكاتب الصحفي، على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك دورات تدريبية لمعلمي الصفوف الثانوية مع التركيز على نواتج التعلم وليس الامتحانات، وهناك تأهيل للقيادات ومديري المدارس والمديريات على كيفية إدارة المدارس وفق المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن هذا التدريب مستمر على مدار العام بوسائل متعددة وباستخدام التكنولوجيا.

وحول عجز المعلمين، أشار الوزير إلى «أنه وفقا لأعداد الطلاب والمعلمين الآن فهناك معلم لكل 17 طالبا وهذا جيد، ولكن العجز سببه سوء التوزيع بين المعلمين وطلب أعداد كبيرة منهم القيام بأعمال إدارية بدلا من التدريس على مدار الأعوام السابقة»، لافتا إلى أن الوزارة تواجه هذه المشكلة ولكن في المقابل يجب على الجميع التعاون لحلها.

وشدد على أنه لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة بالكامل، بما ذلك التربية والتعليم ومن ثم لا توجد درجات مالية، وأن المسابقات التي أعلنت عنها الوزارة كانت للعقود المؤقتة فقط ولن يكون هناك تعيينات، مشيرا إلى أن مسابقة العام الماضي والتي تم التعاقد خلالها مع 36 ألف معلم كانت واضحة وأنها عقود مؤقتة ومدتها 3 شهور وقاموا بالتوقيع على ذلك.

وأوضح أن مسابقة التعاقد مؤقتا مع 120 ألف معلم تم الاعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية للوظائف، حيث طلبت الوزارة لمن يجد في نفسه مهارات التدريس ويحمل الشهادة التي تؤهله لذلك أن يقدم اوراقه، مشيرا إلى أن هذه العقود ستكون خاضعة لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية أي لن يكون هناك تعيينات لهذه العقود ومن الممكن أن يكون العقد لمدة عام، أو عامين، حسب الموارد المتاحة في الوزارة لأنه لا توجد درجات مالية أو موازنة للتعيين .

وحول تطهير الوزارة من العناصر المتطرفة، أكد «شوقي» أن دور المدرس في المنظومة التعليمية هام جدا لتأثيره المباشر على الطلبة والطالبات لذلك وضعت الوزارة ضوابط للمديريات في التعامل مع أي شكاوى تقدم ضد أحد المعلمين بأنه يستغل الفصل لنشر أفكار معينة خارج توجيه الوزارة، حيث يتم التحقق جيدا من الشكوى وإذا ثبت إدانة المعلم يتم إبعاده نهائيا عن مهمة التدريس، مؤكدا أن الوزارة لم ولن تظلم أحدا فيما يتعلق بهذا الموضوع.

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وحول ظاهرة الدروس الخصوصية، أكد أن الوزارة تعمل الآن على حل جذور المشكلة، مشيرا إلى أن الحل ليس في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وإنما أوجدت الوزارة الحل في نظام التقييم الجديد بعد أن تأكد الجميع أن الامتحانات ليس هدفها النجاح عن طريق الإجابات النموذجية المحفوظة وإنما التعلم الحقيقي وبذلك شهدت مراكز الدروس الخصوصية عزوفا كبيرا بعد تطبيق المنظومة الجديدة على طلاب المرحلة الثانوية.

وحول ظاهرة التسريب والغش في الامتحانات، لفت إلى أن الوزارة نجحت تماما في القضاء على تسريب الامتحانات بعد تطبيق منظومتها الالكترونية التي يتم وضعها عبر بنوك الأسئلة، مشيرا إلى أن جهاز الكمبيوتر هو المسؤول عن انتقاء الأسئلة من بين «بنك الأسئلة» وذلك قبل لحظات من إرسالها للطلاب على أجهزة التابلت وبالتالي لن يكون هناك تسريب وكل الصفحات التي تدعي ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي «وهمية».

وأشار «شوقي» إلى أنه بالنسبة للغش فهو ثقافة تتطلب التعامل معها بداية من المنزل وليس في المدرسة فقط لأن الهدف هو التعلم وليس الحصول على مجرد شهادة، منتقدا دور بعض أولياء الأمور في تحريض الأبناء على الغش، وأيضا وجود بعض اللجان المعروفة بـ«الغش الجماعي»، لذلك يجب العمل هنا بطريقة جماعية وإدراك ووعي لخطورة الغش على مستقبل الطلاب والبلاد.

وحول تحسين أوضاع المعلمين، قال إن هناك أكثر من طريقة لتحسين أوضاع المعلمين وفي المقابل يجب أن يقوم المدرس بدوره الكامل من خلال تواجده في المدرسة وأن يؤهل نفسه للدخول في المنظومة الجديدة للتعليم، مؤكدا أن الوزارة تحرص على تحسين أوضاع المعلمين الأكفاء.

وأشار إلى أن نظام الثانوية العامة القديم سينتهي في يونيو 2020 وبعد ذلك سيتم تطبيق النظام الجديد على جميع طلاب الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي 2020 / 2021، كما يطبق على «أبناؤنا في الخارج» وسيكون وفق التقييم الجديد.

وحول المدارس الدولية في مصر والهوية الوطنية، قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة فرضت على تلك المدارس تدريس اللغة العربية والدين والتاريخ المصري وأن يتم اجراء الاختبارات لهذه المواد للطلاب قبل الالتحاق بالجامعات.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أوضح الدكتور طارق شوقي أن الوزارة نجحت بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء وتطبيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي شراكة ثلاثية بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص أو القطاع العام ممثلا في أحد المستثمرين أو في هيئة دولية، بالإضافة إلى هيئة جودة مستقلة لإدارة مثل هذه المدارس.

وقال إن دور الوزارة في هذه المدارس هو توفير المكان المناسب والمعلمين بعد اختيارهم بعناية ومراقبة العملية التعليمية وتصميم المناهج وفق منهجية «الجدارات المماثلة» لما يطبق في دول الاتحاد الأوروبي والتي سبق تطبيقها بنجاح في مدارس المجمعات التكنولوجية المتكاملة في مصر، ويستفيد الشريك الصناعي من هذه المدارس في إعداد وتجهيز الموارد البشرية اللازمة لإدارة مصانعه ومؤسساته، مؤكدا أن الإقبال كبير جدا على الالتحاق بهذه المدارس لأنها توفر فرص عمل مختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على التوسع في هذا النظام التعليمي.