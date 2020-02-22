شكرا لقرائتكم خبر عن وصول «علاء» وجمال مبارك لحضور جلسة النطق بالحكم في «التلاعب بالبورصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل «علاء» وجمال مبارك إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة». تُعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى، وبسكرتارية محمد سليمان.

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