شكرا لقرائتكم خبر عن صانع السعادة المُبشر بالأمل.. «#مجدي_يعقوب» الأكثر تداولاً على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر هاشتاج #مجدي_يعقوب، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب تكريمه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمع بقيمة 360 مليون جنيه لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديدة للقلب، وأبدى كثيرون تعاطفهم مع جراح القلب العالمي بعد سقوطه على المسرح وسارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى مساعدة يعقوب على النهوض، وكرمة بن راشد لدوره في العمل الإنساني.

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ودعا مشاركون في الهاشتاج بالصحة وطول العمر للدكتور مجدي يعقوب. ومن أبرز التعليقات: «صانع الأمل والسعادة، وربنا يحفظك ويحميك ويباركلك في عمرك يافخر المصريين وكل العرب، فعلا من أنبل ما أنجبت البشرية كلها».

كان الشيخ محمد بن راشد آل متكوم، أعلن في وقت سابق جمع تبرعات خلال حفل تكريم «صنّاع الأمل» في دبي، بقيمة 360 مليون جنيه مصري (8.17 مليون دولار)، لصالح مستشفى مجدي يعقوب بأسوان.

وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على «تويتر»: «كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد».

وأضاف: «ستبقى الإمارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي.. وستبقى حاضنة لكل العرب.. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع».

وشهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات في الإمارات لدعم إنشاء وتجهيز المستشفى، فيما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق مبادرة صنّاع الأمل عام 2017، كأكبر مبادرة عربية تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الآخرين دون مقابل، واستقبلت المبادرة في دورتها الثالثة أكثر من 92 ألف مشاركة من كافة أرجاء العالم العربي، بالمقارنة مع 87 ألف مشاركة في دورة عام 2018، و65 ألف مشاركة في الدورة الأولى في عام 2017.