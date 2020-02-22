شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل وفدا بريطانيا لتفعيل فرع "لندن سكول للتجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 29 الشهر الحالى وفداً من جامعة بريكسهام البريطانية للاتفاق على بدء الدراسة وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار استكمال التعاون المصري البريطاني في التعليم وبعد افتتاح مقر لجامعة لندن سكول للتجارة بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

صرح الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، أنه من المقرر أن تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا سميح زملط مدير تطوير الأعمال الدولي بجامعة لندن سكول، وأولاي ماكنزي نائب رئيس جامعة ريكسهام في لندن، للتنسيق مع الجامعة لتحديد إجراءات بدء الدراسة وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن هذه الزيارة استكمالاً للتواصل الدولى بعد أن تم افتتاح أول مقر لجامعة لندن سكول للتجارة فى مصر والشرق الأوسط بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مطلع شهر فبراير الجاري، بحضور اللورد توملينسون، رئيس مجلس إدارة جامعة لندن سكول، والرئيس التنفيذي للجامعة، تيم أندرادي، والبروفيسور محمد داستباز - نائب رئيس جامعة سوفولك البريطانية.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة مكتب العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن افتتاح فرع جامعة «لندن سكول LSC»، داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، هو ثمار تعاون مشترك بين الجامعة وكليات التجارة بجامعة "لندن سكول".

ونتيجة جهود تم بذلها على مدار 3 سنوات ماضية نتج على إثرها افتتاح هذا الفرع لمنح الدراسات العليا فى الإدارة والاقتصاد والاستثمار لتأهيل الطلاب لسوق العمل عبر برامج تعليمية متميزة.

يذكر أن زيارة نائب رئيس جامعة ريكسهام تأتي ضمن مجموعة زيارات بين الأساتذة المصريين والبريطانيين المتبادلة بين الجامعتين، خاصة أن الجامعة لها 7 أفرع حول العالم.

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