الإسكان: بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة أول مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد الناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل 1 مارس وحتى 28 إبريل المقبل في تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً بالأحياء شمال الأوركيد (شمال الألف فدان سابقاً)، وجنوب طريق السويس منطقة (A & B)، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، وبعد سداد إجمالى ثمن الأرض.

وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالأحياء شمال الأوركيد، من 1 : 25، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 4/3/2020، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 5/3/2020، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 8/3/2020.

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وتابع: كما سيتم تسليم القطع من 151 : 175، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 10/3/2020، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 11/3/2020، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 12/3/2020، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 15/3/2020، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 16/3/2020 : الخميس 19/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأضاف طلعت، في بيان اليوم، سيتم تسيلم قطع الأراضي جنوب طريق السويس بمنطقة (B)، من 1 : 25، يوم الأحد 29/3/2020، والقطع من 26 : 75، يوم الإثنين30/3/2020، والقطع من 76 : 98، يوم الثلاثاء 31/3/2020، والقطع من 115 : 150، يوم الأربعاء 1/4/2020، والقطع من 151 : 173، يوم الخميس 2/4/2020، وقطع الأراضى بمنطقة (A)، من 1 : 25، يوم الأحد 5/4/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/4/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/4/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/4/2020، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/4/2020.

وأوضح انه سيتم تسليم القطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/4/2020، والقطع من 151 : 175، يوم الاثنين 13/4/2020، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/4/2020، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/4/2020، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/4/2020، والقطع من 251 : 272، يوم الأحد 19/4/2020، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 21/4/2020 : الثلاثاء 28/4/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.