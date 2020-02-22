رئيس الوزراء: مصر تسعى لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لقارة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة أفريقيا - تحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول أفريقيا المختلفة، مشيرًا إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063".

وألقى "مدبولي" كلمة اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ثقته في نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده في إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الإفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

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واستعرض مدبولي، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية إفريقية" كأحد المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجازه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الإفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتي انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى مختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الإفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول إفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.

ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.