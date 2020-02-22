11 مارس.. الحكم في منع نجلي مبارك وآخرين من التصرف في أموالهم بقضية "البورصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها في أمر منع 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق، لجلسة 11 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

كانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي؛ قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

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وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التلاعب بالبورصة".

كما قضت المحكمة ببراءة: أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

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