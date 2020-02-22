نائب رئيس الدستورية: استضافة مصر لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية بحكم دورها المحوري في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال الدكتور المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "على أرض مصر مهد الحضارة الإنسانية نرحب برؤساء المحاكم الأفريقية العليا وتزهو المحكمة باحتفالها باجتماع القاهرة الرابع بحضور هذا الجمع الإفريقي ورموز مصر من وزراء ومسئولين".

وأضاف أن استضافة المحكمة الدستورية العليا للمؤتمر ينبئ باهتمام مصر برعاية الرئيس السيسي بما تحتاجه الدول الأفريقية ولأهمية الظروف المعيشية لأفريقيا وبحكم الدور المحوري والمؤثر لمصر والذي بدأ في المؤتمر الدستوري الأول في 2017 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وإطلاق المنصة الأفريقية الدستورية في 2019 برئاسة المستشار حنفي جبالي بما يحقق التنمية وسياد القانون فى القارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية اليوم السبت.

Advertisements

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي وعددا من الشخصيات العامة والقضائية.

ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.

بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم في الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.