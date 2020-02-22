مصر | نائب رئيس "الدستورية": الأفارقة أثبتوا قدرتهم على تقريب المبادئ القضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس "الدستورية": الأفارقة أثبتوا قدرتهم على تقريب المبادئ القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لمؤتمر الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية،

قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الأمين العام لمؤتمر المجالس الدستورية والعليا الأفريقية: إن استضافة المحكمة الدستورية لفعاليات اساعد في جمع شمل القضاء الأفريقي وتوحيد كلمته حول القضايا الشائكة.

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الرابع رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.



وأوضح أن أول اجتماع عقد في عام 2017 بمبادرة من رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق عبد الوهاب عبد الرازق، حيث ساهم في وضع الأسس، وخلال 3 سنوات أثبت القضاة الأفارقة قدرتهم على تقريب المبادئ القضائية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية-الأفريقية، شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغربا تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، شهدت اليوم السبت، انطلاق فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، ويستمر حتى 25 فبراير.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان، وزير العدل، والدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وعدد من الشخصيات العامة والقضائية.

ويناقش الاجتماع، آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.

ويشارك خلال الاجتماع ممثلون عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.