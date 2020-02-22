مصر | انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم في "التلاعب بالبورصة" بعد وفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم في "التلاعب بالبورصة" بعد وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بأكاديمية الشرطة، حكمها على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، "مخلي سبيلهم" وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ومحامٍ حر وذلك لوفاته.

والحاصلون على البراءة هم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب".. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة "محبوس".

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كما حصل على البراءة علاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "إتش. سي". وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.