مصر | حجز منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما لـ11 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما لـ11 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بأكاديمية الشرطة حكمها في أمر منع 9 متهمين بقضية "التلاعب بالبورصة" من التصرف في الأموال، من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لجلسة 11 مارس المقبل؛ للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.