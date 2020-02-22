مصر | ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب قطع غيار شيش إلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب قطع غيار شيش إلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من ضبط راكب قادم من الخرطوم، بمحاولته تهريب عدد كبير من قطع غيار الشيش الإلكترونية المحظور تواجدها بالبلاد.

تفاصيل البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، تم الإشباه في راكب، وقام رئيس اللجنه الجمركية بتحويله للتفتيش، وبمرور حقائبه علي جهاز الفحص بإشعه X-Ray فتم تأكيد الإشتباه، وعثر بحوزته علي عدد 410 علبه قطع غيار الشيش الإلكترونية.

وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات.