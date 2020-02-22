مصر | بدء جلسة النطق بالحكم على نجلي مبارك في "التلاعب بالبورصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء جلسة النطق بالحكم على نجلي مبارك في "التلاعب بالبورصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - مخلي سبيلهم - وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وجلس علاء وجمال مبارك في أول مدرج، بمواجهة منصة القضاء، استعدادًا لسماع الحكم عليهما.

يصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهًا، بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.