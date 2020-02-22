مصر | انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الشوارع والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية، في حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات.

كما ظهرت سيولة أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.