مصر | قتلت على يد شقيها.. تشريح جثة فتاة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلت على يد شقيها.. تشريح جثة فتاة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة فتاة قتلت على يد شقيقها، وإرسال بيان بالصفة التشريحية وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

البداية عندما عثر الأهالي على جثة فتاة بالعقد الثاني من العمر غارقة في دمائها بمنطقة المشروع الأمريكي.

وانتقل رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم أحمد البنداري، رئيس المباحث، وشكل فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة الفتاة، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان، تبين أن وراء ارتكاب الوقعة المدعو "محمد. ط" شقيق الضحية، وأنه قام بقتلها بسبب علاقتها بأحد الشباب.

وبعد الانتهاء، ذهب إلى قسم الشرطة وسلم نفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.