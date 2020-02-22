أخبار مصر | تفاصيل اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية لـ35 دولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية لـ35 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية، اليوم السبت، آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة

وتم استقبال الوفود الأجنبية المشاركة فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير.

ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.

كما يناقش الاجتماع بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيرًا حماية البيئة والحياة البرية.