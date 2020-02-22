أخبار مصر | "اتصالات البرلمان": قانون البيانات الشخصية يدعم مناخ الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتصالات البرلمان": قانون البيانات الشخصية يدعم مناخ الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن قانون حماية البيانات الشخصية من أبرز التشريعات التي ينتظرها رجال الاستثمار من شركات عالمية ومصرية، وإنه قانون يضم 51 مادة وتم مناقشته في أكثر من 62 جلسة، ويشجع ويدعم المناخ الاستثماري.

وأوضح "بدوي"، في بيان اليوم السبت، إن القانون سيساهم في جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بمجال مراكز البيانات ويحمي بيانات المواطنين حيث ينظم ويحمي بيانات المواطنين.

ولفت إلى أنه سيعمل على تحسين مؤشرات مصر الدولية الخاصة بالاستثمار وحقوق الأفراد.

ونوه بأنه سيساعد كل القطاعات الاقتصادية المصرية والشركات والعاملة مع أوروبا مثل البنوك والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها من الذين لديهم عملاء أوروبيون بأنهم يلتزمون باللائحة الأوربية GDPR لحماية البيانات الشخصية، حيث يتوافق معها القانون المصري ويضمن الحماية لشركائهم بطريقة آمنة.

