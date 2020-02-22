أخبار مصر | مدبولي يترأس اجتماع المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

وينظم المؤتمر، المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير، ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.

ويناقش الاجتماع، آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.

كما يناقش بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم في الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأي حول الإشراف القضائي على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابي واختلاف الآراء حولها، وأخيرًا حماية البيئة والحياة البرية.

