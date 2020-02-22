أخبار مصر | برلماني يشيد باعتبار المتحف الكبير هيئة عامة اقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد باعتبار المتحف الكبير هيئة عامة اقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالقرار الرئاسي بشأن اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بناء على قانون إنشاء المتحف المصري الكبير الذي أصدره البرلمان مؤخرا.

وقال "السيد" في بيان اليوم السبت: إن المتحف المصري الكبير سيكون هيئة مستقلة له مجلس إدارة يتبع رئيس الوزراء ويرأسه الوزير المختص وهو وزير السياحة والأثار، ما يعطي للمتحف خصوصية بأن يكون به مراكزا للبحوث والآثار.

وأشار إلى أننا ننتظر ملايين السائحين بالمتحف بعد افتتاحه، وبالتالي فكان لا بد من أن يكون له هيئة تديره لكي تحافظ على ما تم الوصول إليه بعد الافتتاح، وأن تدعم الآثار المعروضة وتتابع أعمال الصيانة والحفاظ على المنشأ واستمراريته.

وأوضح أن المتحف الكبير ستكون له ميزانيته الخاصة، والتي ستعرض على مجلس النواب، وذلك نتيجة زيارة عدد كبير من السياح الأجانب والمصريين له، وأن ميزانيته ستكون بعيدة عن ميزانية الدولة، بحيث يعتمد على ذاته في كل الأنشطة المطلوب الإنفاق فيها.