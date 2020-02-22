أخبار مصر | انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السادس لسيدات أعمال مصر21

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السادس لسيدات أعمال مصر21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وينعقد المؤتمر تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتعقد الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر تحت عنوان "رقمنة النظم الاقتصادية"، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية. وينعقد المؤتمر تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتعقد الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر تحت عنوان "رقمنة النظم الاقتصادية"، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية. كما ستعقد فعاليات المؤتمر، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الآثار، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

تقام اليوم السبت، فعاليات المؤتمر السنوي السادس لجمعية سيدات أعمال مصر 21، تحت عنوان "رقمنة النظم الاقتصادية"، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشارك في المؤتمر هذا العام -إلى جانب نخبة من وزراء المجموعة الاقتصادية- نخبة من المتحدثات والمتحدثين عن قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، فضلًا عن أكثر من 150 سيدة أعمال من دول مختلفة وممثلي الشركات المصرية والعالمية الراعية للمؤتمر.

