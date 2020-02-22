شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سوداني بمحاولة تهريب مستلزمات الشيش الإلكترونية بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران رقم 620 القادمة من الشارقة إشتبه مأمور اللجنة في راكب سوداني الجنسية وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص فتبين وجود 410 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه . يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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