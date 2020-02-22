شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: المناهج التعليمية الجديدة منتج مصري 100% ونمتلك ملكيته الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في عام 2018 تم البدء في تطبيق النظام الجديد على مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي والتي تضمنت بناء مناهج جديدة تختلف اختلافا تاما عن المناهج في النظام القديم وتم وضعها وفق «رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030»، بالإضافة إلى اختلاف طرق التدريس، لافتا إلى أن كل هذا تم على مستوى المدارس بجميع محافظات مصر والبالغ عددها 55 ألف مدرسة لأن المستهدف الأساسي هو المدارس الحكومية المجانية التي يستفيد منها كل طبقات المجتمع.

وأضاف «شوقي»، في حوار مع الكاتب الصحفي، على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مستوى المناهج الجديدة التي تدرس الآن في المدارس المصرية من أفضل المناهج التي تدرس على مستوى العالم وهي مناهج خاصة بمصر تم اعدادها بعد التعرف على مناهج الكثير من الدول المتقدمة في العملية التعليمية، موضحا أن مركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو الجهة المعتمدة للمناهج بالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية.

ولفت الوزير إلى أنه تم عمل إطار عام للمناهج الجديدة وفق اختيارات عصرية للمهارات المستهدفة، مع الاستعانة بخبراء دوليين لبناء المناهج الجديدة وفق الإطار الذي وضعته الوزارة، بالإضافة إلى العمل مع مؤسسات كبرى من الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وفرنسا وسنغافورة وغيرها، كما أن المركز يضم أساتذة في بناء المناهج من جميع الجامعات وتم التوصل في النهاية إلى منتج مصري 100% نمتلك ملكيته الفكرية.

وأكد أن الكتب الجديدة ترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية لأنه تم إعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى في التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم، مشيرا إلى أن هذه الكتب استثمار لمصر لمدة 50 عاما على الأقل.

وأشار إلى أن الوزارة تبني مناهج جديدة وهو الطريق الأصعب، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء مناهج 5 سنوات دراسية كاملة من أصل 14 سنة وسيتم الإسراع في بناء المناهج الجديدة الخاصة بالـ 9 سنوات دراسية الباقية خلال 3 سنوات بتكليف رئاسي، لافتا إلى أن هناك 6.5 مليون طالب مطبق عليهم نظام التعليم الجديد في مرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي، موضحا أن الحكم على نجاح المنظومة الجديدة يكون وفق طرق معيارية لقياس النجاح الأكاديمي.

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وذكر «شوقي» أن الوزارة في انتظار طلاب الصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي الحالي والذي سيطبق عليهم أول اختبار معياري بعد عامين عند وصولهم للصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت بالفعل للمشاركة في الامتحانات الدولية المشتركة لقياس مستوى الطلاب بعد عامين من الآن، إلى جانب أن ذلك يتم بالتوازي مع تحديث نظام التعليم في المرحلة الثانوية.

وأضاف أن النظام القديم في المرحلة الثانوية كان يركز على «الامتحان» وليس «نواتج التعلم» لذلك بدأت الوزارة في تطوير هذا الجانب الهام من خلال نظام تعليمي يساعد على الابتكار وليس الحفظ ومجرد الحصول على درجات مرتفعة، مؤكدا أن النظام الجديد يصب في مصلحة الطالب، وأن التعلم أهم من الشهادات وإن كان ممكنًا الحصول على شهادة تعبر عن تعلم حقيقي.

وأعرب الوزير عن سعادته بالمستوى المميز الذي وصل إليه طلاب الصف الثاني الثانوي خلال الامتحانات الالكترونية التي عقدت يناير الماضي، مؤكدا أن هناك ارتفاعا كبيرا في مهارات التعلم بين الطلاب عن العام الماضي حيث تنوعت متوسطات النجاح ما بين 50 % إلى 70 % في بعض المواد وهذا أكبر دليل على استيعاب الطلاب للنظام الجديد الذي نجح بالفعل في القضاء على الدروس الخصوصية بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي هذا العام.

وأضاف أن سبب ضعف المستوى في الامتحان الأول الذي عقد في مايو 2019 هو عدم استيعاب الطلاب للفكر الجديد فيما يتعلق بنظام الاسئلة وطرق المذاكرة، ولكن الآن وبعد 6 أشهر استطاعوا التأقلم على النظام الجديد وحققوا نتائج مميزة للغاية ومبشرة، مؤكدا أن ما يتم الآن في المرحلة الثانوية هو إنقاذ للأجيال التي لم تندرج تحت منظومة التعليم الجديد.

وقال «شوقي» إنه في هذا الإطار انتهت الوزارة من البنية التكنولوجية في كافة المدارس الثانوية بالإضافة إلى الانتهاء من بناء منصة لإدارة التعلم على بنك المعرفة تضم جميع المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، كما تم الانتهاء من توزيع مليون و300 ألف جهاز تابلت على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع محافظات مصر..

وأشار إلى أن الوزارة قامت في عام 2019 أيضا بافتتاح 41 مدرسة مصرية يابانية في 20 محافظة، وهناك خطة لافتتاح مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة، كما تم افتتاح 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وزيادة أعداد دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس من 70 ألف طالب إلى 120 ألف طالب خلال العام الماضي.

ولفت «شوقي» إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه الوزارة من تقديم خدماتها لأكثر من 22 مليون طالب على مستوى مصر وما يترتب على هذا العدد الكبير من إنشاء مدارس وفصول جديدة وإجراء اختبارات، وطباعة الكتب والامتحانات، إلا أنها نجحت في تطبيق المنظومة الجديدة وما تضمنته من بناء المناهج الجديدة، وتدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء اجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية.