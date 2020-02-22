شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتحدث عن «كورونا»: اتخذنا كافة الاحتياطات لضمان سلامة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك اتصالات يومية بين وزارتي التربية والتعليم، والصحة والسكان، للتعرف على تطورات فيروس «كورونا» مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب، بالإضافة إلى حملات التوعية اليومية بين طلاب المدارس للحفاظ على التهوية والنظافة العامة داخل المدارس.

وأشار «شوقي»، في حوار مع الكاتب الصحفي، علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة والسكان، والبداية كانت العام الماضي، حيث تم إجراء تحليل الفيروس الكبدي C وB لأكثر من 20 مليون طالب، بالإضافة إلى تنظيم حملة القضاء على التقزم والانيميا على طلاب المرحلة الابتدائية، وجاري الآن تحليل نتائج تلك الحملة للوقوف على المشاكل الصحية التي تواجه الأطفال والعمل على علاجها من خلال البطاقة الصحية لكل طالب.