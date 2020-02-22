شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا : عزل 7600 شخص فى كاليفورنيا خوفا من تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت ولاية كاليفورنيا عزل آلاف الأشخاص خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد، فى وقت اتخذت السلطات الفيدرالية إجراءات إضافية فى مواجهة المرض الذى يُخشى أن يتحول إلى وباء.

وقال إدارة الصحة العامة فى كاليفورنيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "إن 7600 شخص عادوا إلى الولاية بعد زيارة الصين أثناء تفشى الفيروس المستجد، طلب منهم عزل أنفسهم فى منازلهم هذا الشهر، بينما يحاول مسؤولو الصحة وقف انتشار الفيروس"، موضحة أن الأشخاص عادوا إلى الولايات المتحدة فى 2 فبراير أو بعد ذلك، وطلب منهم مراقبة صحتهم، والبقاء فى المنزل، والحد من التفاعلات مع الآخرين.

يشار إلى أن الأمريكيين العائدين من مدينة ووهان بؤرة المرض بوسط الصين، تمت إعادتهم فى رحلات مستأجرة وحجروا فى قواعد عسكرية .. وتقوم الولايات المتحدة بنقل المسافرين من الصين إلى أراضيها عبر 11 مطارا، بما فى ذلك مطار سان فرانسيسكو الدولي، لضمان حصولهم على الفحص الطبى والرعاية الطبية.

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وقد انتشرت الكمامات بشكل كثيف خاصة فى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل إلى أن وصلت إلى صالات لرقص البالية، ونشرت رويترز صورا توضح حرص الراقصات على ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرقص، وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانج ويونان وبلدية تشونجتشينج.