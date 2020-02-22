شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حكايات سباقات الهجن فى الميدان من البداية للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل انطلاقة كل شوط من سباقات الهجن فى ميدان مضمار الهجن بشرم الشيخ، ييدأ كل هجان مسجلًا فى الشوط بإحضار مطيته المتسابقة، يرافقها المدرب لها، ولكل مسافة على طول المضمار منطقة انطلاقة، يلى ذلك وصول الهجن المتسابقة لمنطقة التجهيز، وهى سياج حديدى ببوابات، من داخلها تخرج كل مطية لبوابة الانطلاقة.

وبعد ذلك، يتم صف الهجن المتسابقة فى طابور متوازى على حاجز بطول نحو 30 مترًا، وفور مراجعة اسم كل مطية تتسابق، يعلن انطلاقة الشوط برفع الحاجز من على بوابة الانطلاقة، لتنطلق الهجن المتسابقة بسرعتها، وإذا كانت الهجن يمتطى ظهرها راكب بشرى تظهر قدرته على قيادتها والتنافس، وإذا كانت تقاد من راكب آلى يتحكم فيه المدرب من خارج المضمار بـ"الريموت كنترول" موجها الألى للسع ظهر المطية ويلهب قوتها ويحثها على السير اسرع، وعند خط النهاية يكون السبق لمن يصل أولا وتبدأ التبريكات لكل فائز ببطولة الشوط .

وانطلقت صباح اليوم السبت فعاليات ثانى ايّام مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن، بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، حيث حضر انطلاقة الأشواط ، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ورؤساء اندية الهجن من كل محافظات مصر، وبدأت المنافسات بقوة للهجن بشوط المحافظات .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن أشواط السباق 30 شوطًا، بدأت امس ب17 شوطا وتستكمل اليوم .

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.



أحد الهجن المشاركة

" الجمهور يتابع السباق من المنصة" Advertisements



الانطلاق



التحضير للانطلاق



الهجن المتنافسة فى صف الانطلاق



الهجن المشاركة واصحابها



الهجن فى اول استعداد الهجن فى اول استعداد



الوصول لخط النهاية



امام حاجز الانطلاقة



بداية التنافس



بوابة الانطلاقة



تجهيز الهجن-للتسابق



ترقب الهجانة قبل الانطلاق



سباق الهجن



محكم يرصد الفوز



منطقة التجهيز