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بدء نقل خط السكة الحديد بعيدا عن بحيرة عرب العليقات

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد بدء نقل شريط السكة الحديد ٥ م بمنطقة بحيرة عرب العليقات إستجابة لشكاوي بعض أهالى عرب العليقات من تضررهم من قرب خط قطار الشرق من بحيرة المياه بعد تأكل وتساقط الصخور من تواجد مياه البحيرة أسفل الصخور مما يهدد بكارثة

وقال العميد خالد كشك رئيس مدينة ومركز الخانكة أن النقل يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذت بخصوص مرور القطار بجوار بحيره عرب العليقات للسعى لدرء الخطورة التي بمكن أن يتعرض لها الركاب سواء من أهل العرب أو من خارجها والي وتم الاتفاق عليها لترحيل شريط السكة الحديد لمسافة 5 أمتار في اتجاه سور الصوامع مع إنشاء خط آخر لخدمه الصوامع.

وأضاف أنه سوف يتم العمل لترحيل خط والمقرر الانتهاء منه خلال الأيام القادمة، لضمان توفير الأمان الكامل لهذه المنطقة، حيث أنها مجاورة للبحيرة المياه ويتم مرور القطار بصفة يوميا عدة مرات وهو قطار خط 23 يوليو وخط شبين القناطر، ولايوجد خط بديل للقطار، حفاظا على سلامة المواطنين الذين يركبون القطار كذلك المارة بجانبه سواء طلاب المدارس أو أصحاب الأراضى الزراعية المجاورة لشريط السكة الحديد.

بدء نقل خط السكة الحديد بعيدا عن بحيرة عرب العليقات
بدء نقل خط السكة الحديد بعيدا عن بحيرة عرب العليقات
بدء نقل خط السكة الحديد بعيدا عن بحيرة عرب العليقات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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