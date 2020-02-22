شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف السائحين والمصريين يتابعون تعامد الشمس على تمثال رمسيس بأبوسمبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع آلاف السائحين من الأجانب والمصريين، ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس بمعبده الكبير بقدس الأقداس بمدينة ابوسمبل السياحية، تلك الظاهرة الفلكية والهندسية النادرة التي تتكرر يومي 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

وتوافد مئات السائحين على المعبدمنذ المساء في إنتظار شروق الشمس لمشاهدة لحظة تعامد الشمس، حيث اقيمت على هامش التعامد احتفالية فنية كبيرة بساحة المعبدوبمدينة ابوسمبل بمشاركة ٢٣ فرقة فنون شعبية محلية ودولية.

وقال عبدالمنعم سعيد مدير اثار اسوان والنوبة ان التعامد بدأ الساعة ٦:٢٠ دقيقة واستمر ٢٠ دقيقة.