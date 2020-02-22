شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يفتتح فعاليات المؤتمر السابع للمغتربين يوادى النطرون بحضور 4 اساقفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المغتربين الذي تنظمه أسقفية الشباب في بيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون الجمعة . ويلتقي الشباب المغتربون في هذا المؤتمر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عدظ من الجلسات والذي افتتح المؤتمر.

ويحضر المؤتمر هذا العام ٤ اساقفة عموميون هم الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

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