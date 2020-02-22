شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، عن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، لحين الوصول إلى المستهدف حفاظًا على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع جميع الوزرات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة.

وقال الدكتور خالد مرسى مدر عام الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه منذ بدء حملة تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، تم تحصين مليون رأس، مضيفًا أن الحملة مستمرة لحين تحقيق المستهدف وهو 2 مليون 400 ألف رأس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لإنجاح الحملة القومية لتحصين الماشية.

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وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم و تكوين مناعة قبل موسم نشاط المرض، مؤكدة أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحة أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتبع مع الحملة الجديدة لتحصين الأبقار، وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع جميع الوزرات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

وأوضح التقرير، أن هناك برامج الوقاية من المرض تستهدف السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية وعلى حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض وتوعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر وعدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يومًا، وتتولى لجان التحصين القيام بتحصين المزارع ومن منزل لمنزل وبالكمائن الحدودية لمنع أى سيارات محملة بالحيوانات إلا بعد فحصها وتحصينها، وذلك لإحكام السيطرة على دخول المرض إلى داخل المحافظات.