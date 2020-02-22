شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحتسب درجات النجاح فى المواد ذات الفرعين بالثانوية العامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، والتى تنطلق فى يونيو المقبل، يقدم " الخليج 365" فى التقرير التالى تفاصيل وكيفية احتساب درجات النجاح فى المواد ذات الفرعين" مثل الرياضيات البحتة " الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل" والرياضيات التطبيقية " الديناميكا والاستاتيكا".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية فى أحد الفروع وتغيب عن الفرع الأخر يكون الطالب ناحجا فى هذه المادة حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية فى ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه فى المادة بالنهاية الصغرى وفى حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى فى المادة يعتبر راسبا فى هذه المادة ويؤدى الامتحان فى الفرعين معا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه فى حالة إلغاء الامتحان فى أحد الفرعين يؤدى الطالب الامتحان فى الفرعين معا، وفى حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه فى أحد فرعى المادة للدور الثانى بالدرجة الفعلية يؤدى الطالب الامتحان فى الفرع المؤجل فقط، ولا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثانى الثانوى.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

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وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.



