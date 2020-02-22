شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الإكليريكية تنظم دورة تعليمية فى أساسيات الإيمان المسيحى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الكلية الإكليريكية اللاهوتية للأقباط الأرثوذكس، فعاليات الدورة المتخصصة في أساسيات الإيمان المسيحي، بداية من 8 مارس وحتى 5 أبريل بمقر الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية.

ويتضمن برنامج الدورة عدة محاضرات هادفة وهي: "أساسيات في علم اللاهوت، واللاهوت والليتورجية طبيعة السيد المسيح، وخطية آدم والموت النيابي في التسبحة القبطية، بالإضافة إلى كيف نفهم اللاهوت، والأسرار في رسائل بولس الحكم الألفي، واللاهوت المعاش.

ويحاضر بالدورة كلًا من: "الأنبا مكاري أسقف سيناء، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، بالإضافة إلى القس الدكتور بيشوي حلمي، راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، والقمص الدكتور بنيامين المحرقي.

فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس الإثنين المقبلالصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

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وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد