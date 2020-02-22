أخبار مصر | اليوم.. 'المصورين الصحفيين' تحسم تجميد الشُعبة أو عقد الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'المصورين الصحفيين' تحسم تجميد الشُعبة أو عقد الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، اجتماع جمعيتها العمومية المؤجل لمرتين، بحضور عضو مجلس النقابة محمود كامل المُشرف على الشُعب والروابط.

وأصبحت الشُعبة مُهددة بالتجميد حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيتها العمومية، وانعقاد الانتخابات اليوم، للمرة الثالثة.

وقال مجدي إبراهيم، رئيس الشُعبة، في رسالة تقدم بها لأعضاء الجمعية العمومية للشُعبة: "للأسف الشديد لم تكتمل الجمعية العمومية للمرة الثانية أمس، ولم يتبق لنا غير يوم السبت الموافق 22 فبراير، إما اكتمال الجمعية العمومية، وإما تجميد هذا الكيان الذي ناضل من أجل إنشائه مصورين عِظام، ناضلوا وكافحوا بمجمهودهم ووقتهم وأفكاراهم، حتى أصبح لنا كيان يُشار إليه من جموع الصحفيين بترابطه ووحدته وإنتمائه للمهنة".

وأضاف البيان: "عدم حضورك المرة القادمة معناه قرارك بتجميد هذا الكيان، وعلى من يريد استمرار هذا الكيان، أن يكتب رأيه أو اقتراحه من أجل تطوير عمل الشُعبة في المرحلة القادمة، وذلك خلال هذا الأسبوع، وسوف نجمع هذه الآراء والمقترحات، وتقديمها بشكل رسمي لمسؤول الشُعب محمود كامل عضو مجلس النقابة، ووضعها في جدول أعمال الشُعبة في الجمعية العمومية الأخيرة، إذا أردتم استمرار هذا الكيان".