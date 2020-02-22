أخبار مصر | "القوى العاملة" تعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للصناعات الغذائية، براتب يصل إلى 2500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة لدى الشركة، 100 عضو فريق، و100 مندوب توصيل (طلبيات دليفري)، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظائف عن الإعدادية، وأن يتراوح عمره بين 22 إلى 35 عاما.

وتوفر الشركة تأمين طبي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وسكن، ووجبة، كما حدت الشركة أماكن العمل في الرحاب، التجمع الخامس، ومدينتي.

ولكل من يرغب في الحصول على فرصة عمل يتواصل مع المدير المسئول وائل المحلاوي 01095366673.