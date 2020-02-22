الأوقاف: عقد الإختبارات التحريرية لخطباء المكافأة الأربعاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف الاختبارات التحريرية لخطباء المكافأة ممن هم على بند التحسين الراغبين في إقامة الشعائر والالتحاق بالعمل في المدارس القرآنية ، وذلك بداية من يوم الأربعاء، بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وقالت الأوقاف، بحسب بيان صحفى ، لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي وإفادة رسمية بأنه يعمل خطيب مكافأة وعلى بند التحسين حتى تاريخه ، وعلى المديريات الإقليمية تسهيل حصولهم على هذه الإفادات ، والعبرة بدخول الامتحان بالإفادة الرسمية من المديرية وليس في مجرد نشر الأسماء على الموقع.
ويجمع خطباء المكافأة الناجحين بين عملين بالمكافأة هما خطيب ومقيم شعائر بعائد مادى يصل لـ1500 جنيه مكافأة إضافية بالإضافة إلى أجر خطبة المكافأة ولا يشترط أن يكون غير موظف بل قد يشغل عمل تدريسى أو عمل آخر لا يتنافى مع طبيعة عمل الدعوة ولا يمنعه من أداء العمل الإضافى.
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس 20 / 2 / 2020م أسماء المرحلة الثانية للناجحين في مسابقة المحفظين والمحفظات متطوعين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، وجارِ إرسال أسمائهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، مؤكدة يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى.
افتتحت وزارة الأوقاف 20 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي المدارس إلى (1170) مدرسة قرآنية، فعلى الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التقى بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين بحضور جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وصبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وأيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك للنظر في اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعًا.
وسيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض.
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