شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: عقد الإختبارات التحريرية لخطباء المكافأة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف الاختبارات التحريرية لخطباء المكافأة ممن هم على بند التحسين الراغبين في إقامة الشعائر والالتحاق بالعمل في المدارس القرآنية ، وذلك بداية من يوم الأربعاء، بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وقالت الأوقاف، بحسب بيان صحفى ، لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي وإفادة رسمية بأنه يعمل خطيب مكافأة وعلى بند التحسين حتى تاريخه ، وعلى المديريات الإقليمية تسهيل حصولهم على هذه الإفادات ، والعبرة بدخول الامتحان بالإفادة الرسمية من المديرية وليس في مجرد نشر الأسماء على الموقع.

ويجمع خطباء المكافأة الناجحين بين عملين بالمكافأة هما خطيب ومقيم شعائر بعائد مادى يصل لـ1500 جنيه مكافأة إضافية بالإضافة إلى أجر خطبة المكافأة ولا يشترط أن يكون غير موظف بل قد يشغل عمل تدريسى أو عمل آخر لا يتنافى مع طبيعة عمل الدعوة ولا يمنعه من أداء العمل الإضافى. Advertisements

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس 20 / 2 / 2020م أسماء المرحلة الثانية للناجحين في مسابقة المحفظين والمحفظات متطوعين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، وجارِ إرسال أسمائهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، مؤكدة يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

افتتحت وزارة الأوقاف 20 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي المدارس إلى (1170) مدرسة قرآنية، فعلى الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.