شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إنشاء كوبرى مشاة بجوزيف تيتو بالنزهة و5 أخرى بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن أعمال إنشاء كوبرى المشاة بجوزيف تيتو بالنزهة أوشكت على الانتهاء، حيث تم الانتهاء من صب أرضية الممشى العلوى لكوبرى المشاة وتركيب رخام السلالم على شارع جوزيف تيتو، والانتهاء من تشييد الحائط العازل عن أرض مطار القاهرة بعد التنسيق مع سلطات المطار واستمرار إجراءات التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمعاونة فريق العمل المتطوع.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، خلال تفقده أعمال إنشاء كوبرى المشاة بجوزيف تيتو بالنزهة، يرافقه اللواء خالد عقل رئيس الحى، أنه جارى تركيب رخام أرضيات ممشى هذا الكوبرى، مشيرًا إلى أن تكاليف الانشاء منحة من بنك مصر.

وفى سياق أخر، أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة محافظة القاهرة بدأت فى إنشاء 5 كبارى مشاة بمصر الجديدة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، بعد تطوير الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة .

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وأوضح نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن أماكن كبارى المشاة الجديدة ستكون بشارع أبو بكر، وفى شارع المقريزى أمام مدرسة اللغات، وبشارع الثورة أمام مستشفى الطيران، و2 كوبرى بشارع حسين كمال.

وأضاف صابر، أن الكبارى الجديدة ستكون مدعمة بسلالم كهربائية حرصًا على راحة المواطنين وخدمة كبار السن، وستأخذ السلالم شكلاً جماليًا وطابعًا معماريًا يناسب المنطقة وما بها من عقارات تراثية .

وكان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعلن أنه سيجرى البدء فى إنشاء 2 كوبرى بشرق مدينة نصر، كوبرى بشارع الطيران وآخر شارع يوسف عباس، والتى سيتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن المرحلة الأولى لتطوير المنطقة، واستكمال لما يتم من تطوير بمنطقة مصر الجديدة، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماع بحضور رئيس حى شرق مدينة نصر بمقر شركة المقاولون العرب بمدينة نصر و مسئولى المرافق (الكهرباء - المياه- الغاز)، وذلك لبدء نقل شبكات المرافق لتنفيذ الكبارى.