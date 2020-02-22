شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة طيران تقل سائحين من شرم الشيخ للأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الأقصر، أمس، أولى رحلات شركة مصر للطيران بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، فى إطار سياسة ربط البحر الأحمر بالمناطق الأثرية، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وإتاحة المقاصد السياحية والأثرية المصرية بكل أنواعها أمام السائحين فى كل المدن السياحية.

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كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن عن تسيير رحلات جديدة لربط مدينة الأقصر بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ نهاية فبراير الجارى، وذلك خلال لقائه صناع السياحة بالأقصر مطلع الشهر، بحضور المحافظ المستشار مصطفى ألهم، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لبحث مستقبل السياحة ونجاحات الموسم السياحى الشتوى الحالى، ودعم الحركة السياحية فى ظل الاكتشافات الأثرية الجديدة.

وأشار محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إلى إصدار الوزير العنانى قرارًا بفتح أبواب مقبرة نفرتارى بوادى الملوك بالبر الغربى للزيارة مجانًا أمام ركاب أول رحلة على خط «شرم الشيخ - الأقصر»، تشجيعًا للسياحة.

وقال رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر إن خط الطيران الجديد يخدم قطاعى السياحة والآثار.