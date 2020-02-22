شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فحص الطعون بـ«انتخابات المؤسسات القومية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إغلاق باب الطعون والتنازلات، أمس الأول، على أن يتم فحص الطعون والتنازلات اليوم وغدا، وتعلن اللجنة نتيجة فحص الطعون مساء الغد، وسيتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمقر المؤسسات الصحفية، 24 فبراير الجارى.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت وضع ضوابط محددة لاختيارات رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وفقاً لمعايير موضوعية، تشمل معايير الأداء للقيادات الحالية، فى ضوء معالجة مشاكل وأزمات المؤسسات واستثمار الأصول والديون والعمالة، وأرقام ومعدلات التوزيع والتأثير وتمييز المحتوى.

وأقرت الهيئة إجراءات الانتخابات وقتها: «تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.