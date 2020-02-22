شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: قاعدة بيانات للصم بالموقع الإلكترونى للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن أنها بصدد إعداد قاعدة بيانات لذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع في مصر، على الموقع الإلكترونى للوزارة، حيث سيتم البدء بالإعاقات الشديدة والواضحة والمُلِحّة، مثل الصمم والإعاقة البصرية والبتر والشلل الدماغى ومتلازمة «داون» وطيف التوحد وصغر أو كبر حجم الرأس وقصر القامة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان على الموقع عن إتاحة تسجيل بيانات المعاق، بحيث يتم الرد عليه مباشرة بالتوجه إلى أقرب مكتب تأهيل، ومعه جميع الأوراق المطلوبة، لتسجيل ذوى الإعاقة الشديدة، ثم المتوسطة والبسيطة، لافتة إلى إمكانية الشكوى عبر الخط الساخن «15044» المخصص لذوى الإعاقة.

جاء ذلك، خلال لقاء مُوسَّع عقدته الوزيرة نيفين القباج مع عدد من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع، بهدف التعرف على أهم القضايا المتعلقة بحقوقهم ومتطلباتهم من حيث التشغيل والإتاحة، بحضور مسؤولى التأهيل بالوزارة وأشرف مرعى، رئيس المجلس القومى لشؤون الإعاقة، وصفاء جودة، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، والدكتور مخلص محمود، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وممثلين عن «روتارى مصر» وشركة أمريكانا.

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وقالت الوزيرة إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التأكد من قياس سمع المواليد الجدد، خاصة في المناطق الريفية، وتوفير خدمات تأمين صحى يشمل ذوى الإعاقة جميعًا، وإطلاق حملة كبيرة لتوفير السماعات وتركيب القوقعة وصيانتها، وتدوين لغة الإشارة في الجامعات، واعتماد مترجمى الإشارة رسميًا، وإنشاء قاعدة بيانات لهم، ووجود قاموس معتمد للغة الإشارة، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركى لجميع الأجهزة الخاصة بذوى الإعاقة، وإعفائهم من التجنيد، ومساعدة الطلاب غير القادرين منهم، وتحفيز الناجحين.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تسعى للسماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالحصول على المعاش التأمينى لوالدها، بعد الحصول لذوى الإعاقة على أحقية الجمع بين معاشين، وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أنه سيتم تجديد بطاقات الخدمات المتكاملة كل 5 سنوات، دون الحاجة إلى إعادة الكشف الطبى لذوى الإعاقات المستمرة، كما سيتم عمل شهادات تأهيل جديدة تحتوى كل منها على مهارات المعاق وإمكانياته.

وتابعت أن الوزارة تسعى لتعيين عدد من متحدثى لغة الإشارة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية أو انتدابهم لسهولة التواصل مع المواطنين وكسر عزلة الأصم، وتفعيل مبادرة «شاور واحنا ننفذ»، التي تتضمن إتاحة مكتب خاص لخدمة الصم في جميع المصالح الخدمية، مثل التراخيص والبنوك والسجل المدنى وغيرها.

وطالب الدكتور أشرف مرعى، رئيس المجلس القومى لشؤون الإعاقة، بضرورة وجود ممثل لاتحاد الصناعات مستقبلًا في هذه النوعية من الاجتماعات للاستفادة من خبرة الاتحاد الكبيرة في مجال تشغيل ذوى الإعاقة.

وشهد اللقاء استعراض العديد من المقترحات والتحديات وكيفية تذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ومنها توفير ميزانية خاصة لمدارس الصم لشراء المستلزمات والاحتياجات للتدريب على المهن المختلفة من أجل تعليم وجودة أفضل، وتشجيع رجال الأعمال على التبرع لتلك المدارس، وتأهيل المدرسين لتعلم لغة الإشارة، وإعطاؤهم بعض الامتيازات لتحفيزهم للاستمرار في التدريس، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة زيادة دمج ذوى الإعاقة من الصم في النظام التعليمى، من خلال إقامة المزيد من المدارس الخاصة بهم، وتمكينهم من الدخول إلى النظام الثانوى العام لتأهيلهم لكليات البحث العلمى، ومحاولة زيادة نسبة قبولهم في الجامعات لتصل إلى 10 أو 15% من عدد طلاب كل كلية.